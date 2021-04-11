Голевой пас Головина помог «Монако» обыграть «Дижон»

В матче французской Лиги 1 «Монако», за который выступает россиянин Александр Головин, обыграл «Дижон».

Встреча завершилась со счетом 3:0.

В составе победителей отличились Стеван Йоветич, а также Виссам Бен Йеддер, который оформил дубль. Головин отметился голевой передачей.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает третье место, набрав 65 очков. В следующем туре подопечные Нико Ковача сыграют с «Бордо». Встреча состоится 18 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 18.05 по московскому времени.

«Дижон» расположился на 20 строчке, имея в активе 15 баллов. 18 апреля аутсайдер чемпионата сыграет с «Ниццей». Матч начнется в 16.00 по московскому времени.

В текущем сезоне чемпионата Франции Головин провел 16 матчей, забив четыре мяча. Хавбек выступает за монегасков с 2018 года. Предыдущим клубом россиянина был московский ЦСКА, в составе которого он стал чемпионом России.

Ранее сообщалось о том, что Головин подорожал на €4 млн.