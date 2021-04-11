Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков повредил боковую связку колена в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Тамбова». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам главного тренера красно-черных Игоря Черевченко, 34-летний футболист 11 апреля пройдет МРТ, чтобы определить серьезность травмы.

«Врачи сказали: что-то с боковой связкой. Не надрыв, не разрыв, может быть небольшое растяжение», — сказал специалист.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России Глушаков провел 15 матчей, в которых забил три мяча и отдал одну результативную передачу.

После 25 туров подопечные Игоря Черевченко занимают девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 38 очков.

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