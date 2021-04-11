Боксер Власов не согласился с поражением Смиту за титул чемпиона мира WBO

Российский боксер Максим Власов не согласился с поражением Джо Смиту-младшему в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

По окончании боя спортсмен заявил, что на протяжении всего поединка шел вперед, несмотря на агрессивный стиль своего оппонента.

«Это был очень тяжелый и конкурентный бой. Я думал, что выигрываю раунды и веду по очкам. Я ни разу по ходу боя не чувствовал, что на каком-либо этапе находился позади.

Это была моя возможность показать миру, что я являюсь чемпионом мира. Я сделал это, и Джо Смит об этом знает», — передает слова Власова Boxing News 24

Напомним, что это поражение стало четвертым для российского атлета в профессиональной карьере. Всего в 49 боях ему удалось одержать 45 побед.



Напомним, что по версии трех других организаций (IBF, WBC, WBA) чемпионами мира в полутяжелом весе являются россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол.