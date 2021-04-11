Тренер группы Жулина о работе с Бузовой: поначалу было страшно

Дмитрий Ионов, тренер группы Александра Жулина, высказался о работе с певицей Ольгой Бузовой на проекте «Ледниковый период». Его слова передает «Матч ТВ».

Специалист заявил, что на первую тренировку ехал с некоторым опасением.

«Поначалу было страшно: я волновался о том, как все получится. Оля оказалась прекраснейшим человеком, ко всем моим задумкам отнеслась с интересом и бесстрашно их пробовала. Меня покорило, насколько активно она включалась в процесс создания образа.

Я бы уподобил Ольгу спортсменам: когда человек сильно чего-то хочет, то по духу он является спортсменом», — сказал Ионов.

Ранее российская фигуристка Оксана Грищук отреагировала на слова украинки Оксаны Баюл, которая жестко раскритиковала заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову.