Газизов доволен дебютом Стукалова на посту тренера «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов оценил дебют Алексея Стукалова на посту главного тренера команды, передает Sport24.

Напомним, клуб из Башкортостана обыграл грозненский «Ахмат» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 3:0.

«Дебютом Стукалова, конечно, доволен — такая уверенная победа. Поздравляю Алексея Борисовича и говорю ему спасибо», — сказал Газизов.

В составе победителей забитыми мячами отметились Филипп Мерзляк и Неманья Милетич. Еще один гол в собственные ворота оформил Анхель Вилкер.

В турнирной таблице чемпионата России чеченский коллектив занимает 11-ю строчку, имея в своем активе 32 очка за пять туров до конца чемпионата. «Уфа» набрала 17 очков и поднялась на 14-ю позицию.

С 2019 года Стукалов возглавлял московский футбольный клуб «Велес».

Ранее «Уфа» разгромила «Ахмат» в матче 25-го тура чемпионата России.