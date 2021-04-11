Футболист «Манчестер Сити» Зинченко отреагировал на поражение от «Лидса»

Футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко отреагировал на поражение от «Лидса» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ).

Напомним, встреча завершилась со счетом 1:2.

«Не наш день. Мы придем в норму! Давайте сосредоточимся на следующем матче», — написал игрок в Instagram.

В составе победителей дубль на свой счет оформил североирландский защитник Стюарт Даллас, отличившийся по разу в каждом из таймов.

У проигравшей команды единственный гол на счету 21-летнего испанского нападающего Феррана Торреса.

Стоит отметить, что подопечные Марсело Бьелсы второй тайм провели в меньшинстве, после того как прямую красную карточку получил шотландец Лиам Купер.

После этого успеха «Лидс» набрал 45 очков и поднялся на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Горожане» с 74 баллами сохранили за собой лидирующую позицию.

Ранее сообщалось о том, что «Ман Сити» в проигранном «Лидсу» матче нанес в 14 раз больше ударов.