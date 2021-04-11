Малиновский рассказал о разговоре с Шевченко перед переходом в «Аталанту»

Игрок итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский рассказал о том, что он разговаривал с тренером сборной Украины Андреем Шевченко перед переходом в Серию А, передает Calciomercato.com.

«Шевченко рассказал мне о клубе и тренере. Он сразу предупредил меня, что чемпионат трудный и что тут играют в другой футбол, но это подходящее место для прогресса», — рассказал Малиновский.

Напомним, Малиновский перешел в «Аталанту» в 2019 году из бельгийского «Генка». Также хавбек выступал за донецкий «Шахтер», «Севастополь» и луганскую «Зарю».

В турнирной таблице чемпионата Италии клуб из Бергамо занимает четвертое место, набрав 58 очков. 11 апреля бергамаски встретятся с итальянской «Фиорентиной». Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Стоит отметить, что Андрей Шевченко выступал в Италии за «Милан», в составе которого стал победителем Серии А.

Ранее Вадим Шпинев, агент футболиста итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, резко прокомментировал новость о том, что клуб из Бергамо хочет продать россиянина.