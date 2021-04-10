«Уфа» разгромила «Ахмат» в матче 25-го тура чемпионата России

«Уфа» разгромила грозненский «Ахмат» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.



Встреча прошла в столице республики Башкортостан на стадионе «Нефтяник» при ограниченном количестве зрителей и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились Филипп Мерзляк и Неманья Милетич. Еще один гол в собственные ворота оформил Анхель Вилкер.

В турнирной таблице чемпионата России чеченский коллектив занимает 11-ю строчку, имея в своем активе 32 очка за пять туров до конца чемпионата. «Уфа» набрала 17 очков и поднялась на 14-ю позицию.

Отметим, что этот успех стал первым для нового главного тренера уфимцев Алексея Стукалова в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что бывший игрок каталонской «Барселоны» и «Манчестер Сити» Яя Туре восхитился игрой московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше чемпионата России.