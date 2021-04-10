СКА переиграл ЦСКА в пятом матче серии плей-офф КХЛ

Петербургский СКА победил московский ЦСКА в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в российской столице на «ЦСКА Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей с минимальным счетом 3:2.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Василий Подколзин, оформивший дубль, и Кирилл Марченко.

У проигравшей команды отличились Максим Мамин и Брендан Лайпсик.

После этой игры счет в серии до четырех побед стал 3:2 в пользу подопечных Игоря Никитина.

Шестая игра пройдет в Санкт-Петербурге 12 апреля.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ранее сообщалось, что форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин стал первым российским игроком, сделавшим 30 голевых передач в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).