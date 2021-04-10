Булыкин поделился ожиданиями от матча «Локомотив» — «Спартак»

Экс-футболист Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча между московским «Локомотивом» и столичным «Спартаком», передает «Спорт-Экспресс».

«Игра будет очень важной для обеих команд. Думаю, что все футболисты выложатся по полной, чтобы достичь нужного результата. Надеюсь, «Локомотив» сможет продлить свою победную серию», — сказал Булыкин.

Также Булыкин отметил, что матч будет очень интересным, учитывая, что идет борьба за второе место в таблице

Встреча состоится 11 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени. В турнирной таблице чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место, набрав 47 очков. «Железнодорожники» расположились на третьем месте, имея в активе 43 балла.

В матче первого круга «Спартак» победил со счетом 2:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Джордан Ларссон и Александр Соболев.

Ранее сообщалось о том, что «Спартак» интересуется игроком итальянского «Беневенто» Лукой Кальдиролой.