Агент Миранчука резко прокомментировал новость о продаже игрока

Вадим Шпинев, агент футболиста итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука, резко прокомментировал новость о том, что клуб из Бергамо хочет продать россиянина, передает «Чемпионат.com».

Напомним, о продаже игрока рассказал агент Деннис Лахтер.

«Всех хочу поздравить с наступившей весной. Видимо, у определенных личностей на этом фоне обострились проблемы с головой. В «Аталанте» никогда не высказывали сомнений в трансфере Леши», — сказал Шпинев.

Алексей Миранчук провел за команду из Бергамо 23 матча, забив пять мячей.

После 29 туров «Аталанта» с 58 очками занимает третью строчку в Серии А, находясь в тринадцати очках от лидера чемпионата — миланского «Интера». Следующий матч бергамаски проведут 11 апреля на выезде с «Фиорентиной».

В составе сборной России Миранчук недавно участвовал в матче против Словакии, которая завершилась поражением россиян. Это первая потеря очков российской команды в этом отборочном цикле. До этого команда Станислава Черчесова выиграла 3:1 на Мальте и в Сочи переиграла Словению 2:1.

Ранее Лахтер рассказал о том, что итальянская «Аталанта» планирует продать россиянина Алексея Миранчука.