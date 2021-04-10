Украинская «Таврия» посвятила победу над «Балканами» принцу Филиппу

Украинский футбольный клуб «Таврия» посвятил победу на «Балканами» принцу Филиппу, который ушел из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет, сообщает пресс-служба команды.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Стоит отметить, что все матчи 31 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) начнутся с минуты молчания. Игроки будут играть в черных траурных повязках.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, скончался в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В июне ему исполнилось бы 100 лет.

16 февраля супруг британской королевы был госпитализирован. Спустя месяц он покинул госпиталь имени Эдуарда VII после успешной операции на сердце.

В 1964–1986 годах принц Филипп являлся президентом Международной федерации конного спорта, а в 1981 – 1996 – Всемирного фонда дикой природы. Кроме того, он выполнял церемониальные и благотворительные обязанности члена королевской семьи и сопровождал королеву на различных мероприятиях.

Ранее умер супруг Елизаветы II принц Филипп.