Глава департамента судейства инициировал рассмотрение скандального поста «Уфы»
Глава департамента судейства Виктор Кашшаи инициировал рассмотрение скандального поста «Уфы» на комитете по этике Российского футбольного союза (РФС), сообщает «Чемпионат.com».
«За судей вступилось их руководство, и Кашшаи обратился в РФС с просьбой рассмотреть произошедшее. Наверное, хотят так судей поддержать», — заявил один из собеседников издания.
После встречи 1/4 финала Кубка России против грозненского «Ахмата» (0:1) пресс-служба клуба из столицы Башкирии опубликовала в Twitter матерный пост с видео спорного эпизода, по итогам которого в ворота грозненского клуба не был назначен пенальти.
«Ку-ку [блин]! Если это не пенальти, то что это?» — написал представитель пресс-службы команды.
Позднее в «Уфе» заявили, что мат появился в результате автозамены.
«Кукуляк(Т9)! Если это не пенальти, то что это?» Клуб принял во внимание глубокие душевные страдания сотрудника, допустившего ошибку. Он отстранен от Twitter на один календарный матч», — говорится в сообщении пресс-службы команды.
Ранее сообщалось, что «Уфа» обратится в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) из-за резонансного эпизода с неназначенным пенальти в матче с грозненским «Ахматом» в матче 1/4 финала Кубка России.