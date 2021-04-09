Овечкин признан третьей звездой матча «Вашингтон» — «Бостон»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз», сообщается на на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая в столице США на «Кэпитал Уан арене», завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. Российский форвард отметился заброшенной шайбой. Теперь его активе 20 голов и 15 передач в 36 матчах.

Второй звездой стал форвард «Бостона» Крэйг Смит, забросивший шайбу и отдавший результативную передачу. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ он принял участие в 36 играх, в которых набрал 19 (7+12) очков.

Лучшим игроком матча признан нападающий Брэд Маршанд. На его счету также один гол и одна передача. В 35 встречах он забросил 19 шайб и отдал 28 результативных передач.

10 апреля «Бостон» на выезде встретится с «Филадельфией Флайерз», а «Вашингтон» в гостях сыграет с «Баффало Сэйбрз».

Ранее сообщалось, что Овечкин стал восьмым игроком в истории лиги, который провел не менее 16 сезонов с 20 заброшенными шайбами, и четвертый хоккеист, сделавший это подряд с начала карьеры.