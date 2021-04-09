Хоккеист Емелин находится в сознании и передвигается самостоятельно

Бывший нападающий омского «Авангарда» Николай Лемтюгов рассказал о состянии здоровья капитана клуба Алексея Емелина, попавшего в больницу из-за проблем с печенью. Соответствующий пост он опубликовал в своем Twitter.

«Алексей Емелин находится в больнице. Он в сознании и самостоятельно передвигается по возможности. Его тяжелое состояние заключается исключительно в его анализах!» — написал Лемтюгов.

Напомним, что после первого матча финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Емелин почувствовал себя плохо и был госпитализирован в НИИ Склифосовского.

До этого СМИ сообщили, что спортсмену был поставлен диагноз — острая печеночная недостаточность. По версии врачей института Склифосовского, Емелин после травмы мог принять слишком большое количество обезболивающих, поскольку в его крови были найдены следы ибупрофена и парацетамола.

В серии «Авангард» — «Ак Барс» после трех матчей счет 2:1 в пользу подопечных Боба Хартли. Четвертая игра состоится в Балашихе сегодня, 9 апреля.

Ранее глава КХЛ Алексей Морозов рассказал о ситуации вокруг капитана омского «Авангарда» Алексея Емелина.