Тарасова прокомментировала решение назначить Туктамышеву капитаном сборной

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает правильным решение назначить Елизавету Туктамышеву капитаном сборной России на командном чемпионате мира по фигурному катанию в японской Осаке, который пройдет в середине апреля.

«Я считаю, что это правильно решение. Щербакова еще молодая, чтобы быть капитаном — она только в начале своего творческого пути, хотя она уже чемпионка мира. А Туктамышева, которая пережила много всего в своей творческой и спортивной карьере, каталась и не заканчивала. Она стала великой. Очень уважаю ее за то, что она не сдалась. Люблю людей, которые не сдаются», — сказала Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу.

Ранее японские болельщики выступили против приезда российской фигуристки Анны Щербаковой на командный чемпионат мира. Читатели японского новостного агрегатора Yahoo в достаточно резкой форме говорят, что турнир в нынешних условиях вообще не стоит проводить – в городе вновь введены чрезвычайные меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции, к примеру, был осуществлен переход на удаленную работу и сокращены рабочие часы.

«Мало думает об окружающих»: японцы против приезда Щербаковой на ЧМ.