Теннисист Зверев встретился с матерью своего ребенка

Теннисист Александр Зверев в Берлине впервые встретился со своей дочерью Майлой, которая родилась 11 марта. Папарацци заметили Зверева и мать его ребенка, известную модель Бренду Патеа, прогуливающимися вместе по городу, сообщает RTL.de.

С Брендой Патеа Зверев расстался в июле прошлого года. В конце октября 2020 года Бренда рассказала немецкому журналу Gala, что беременна от спортсмена. Через пару дней Александр заявил, что бывшие влюбленные будут вместе заботиться о ребенке.

Как потом признавалась Бренда немецким СМИ, причиной расставания стали разные взгляды на жизнь: «У нас и раньше был кризис в отношениях из-за того, что мы по-разному смотрели на жизнь. Любой, кто живёт со спортсменом, знает, что будет вынужден подчиняться и подстраиваться».

«В 23 года я стану отцом, и я с нетерпением жду появления на свет этого ребенка. Даже невзирая на то, что я и Бренда больше не вместе, мы в хороших отношениях — я приветствую новость о ее беременности. Мы будем заботиться о ребенке вместе», — заявил Зверев.

Ранее сообщалось, что ударил головой об стену: Зверева обвинили в домашнем насилии.