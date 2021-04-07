Олимпийские чемпионы по легкой атлетике Антюх и Сильнов дисквалифицированы на четыре года

Официальный сайт CAS сообщает, что Спортивный арбитражный суд не удовлетворил апелляции олимпийских чемпионов по легкой атлетике россиян Наталью Антюх и Андрея Сильнова, оставив в силе решения первой инстанции. Антюх и Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

Спортсмены отстранены с 7 апреля 2021 года.

У Антюх аннулируются результаты, которые она показала с 30 июня 2013 года (начиная с этих дат атлеты лишаются любых титулов, наград, медалей, очков, призовых мест и денег за участие в соревнованиях), на тот момент спортсменка фактически завершила карьеру. Последним достижением бегуньи было золото в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате мира в Москве в 2013 году. Этой медали Антюх будет лишена.

Наталья Антюх первенствовала в беге на 400 метров с барьерами на Олимпиаде 2012 года, также бегунья является двухкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

У Сильнова аннулируются результаты с 8 июля 2013 года. И его карьера к тому времени была уже фактически завершена. Прыгун в высоту потеряет серебро за выступление на командном чемпионате Евровы-2014.

Андрей Сильнов – олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту и чемпион Европы 2006 года.

Таким образом, золотые олимпийские медали российские спортсмены сохранили.

Ранее сообщалось, что легкоатлетка Седова лишена бронзовой медали чемпионата России из-за допинга.