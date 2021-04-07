В «Формуле-1» может появиться машина из Саудовской Аравии

Саудовская Аравия может создать собственную команду «Формулы-1», сообщает GP Today со ссылкой на газету Autosprint.

По информации источника, в реализации проекта принимает участие бывший премьер-министр Италии Маттео Ренци. Отмечается, что он встретился с наследным принцем Салманом в паддоке во время Гран-при Бахрейна.

Также Ренци посещал Саудовскую Аравию, где провел встречу с заинтересованными лицами. В стране проявляют большой интерес к автоспорту. Она принимает знаменитый ралли-марафон «Дакар» и этап «Формулы-Е». Также со 2 по 4 апреля в Саудовской Аравии состоялась дебютная гонка новой серии Extreme E.

С 3 по 5 декабря в Саудовской Аравии пройдет Гран-при Джидды. Гонка пройдет на городской трассе.

Всего в нынешнем сезоне «Королевских гонок» запланированы 23 этапа. После Гран-при Бахрейна лидирует британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Ранее гонщик призвал бороться с доминированием мужчин в автоспорте. По его мнению, в гонках есть много молодых девушек, которым нужно знать, что для них тоже существуют возможности.