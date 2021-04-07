Эстафета Олимпийского огня в Осаке пройдет без зрителей из-за COVID

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил об изменении формата эстафеты Олимпийского огня в Осаке. Это произошло в связи с запретом ее проведения местными властями по дорогам города 13-14 апреля из-за пандемии коронавируса.

Ранее в тот же день губернатор префектуры Осака Хирофуми Есимура в связи с ростом числа новых случаев заражения попросил жителей не выходить на улицы, а оргкомитет ОИ «Токио-2020» — провести эстафету в сокращенном формате.

«В соответствии с этой просьбой, оргкомитет игр организует маршрут эстафеты Олимпийского огня по Осаке в парке «Экспо-70» и примет все меры, чтобы были обеспечены безопасные условия для всех факелоносцев, которые хотят бежать там, и зрители в тот день допущены не будут», — говорится в сообщении оргкомитета.

Эстафета Олимпийского огня, стартовавшая 25 марта в префектуре Фукусима, должна была пройти в Осаке с 13 по 14 апреля.

7 апреля в городе было выявлено 850 новых случаев коронавируса за сутки, и власти были вынуждены объявить об угрозе чрезмерной нагрузки на больницы.

Ранее сообщалось, что в Японии отреагировали на отказ КНДР участвовать в Олимпиаде.