Немецкий клуб заинтересован в полузащитнике «Краснодара»

Немецкий клуб «Ганновер-96» заинтересовался полузащитником «Краснодара» Александром Черниковым.

«Черников давно находится в сфере интересов «Ганновера». Летом 2020 года немецкий клуб уже отправлял запрос в «Краснодар». В ближайшее трансферное окно «Ганновер» попытается взять Черникова в аренду с правом выкупа», — сообщает «Чемпионат».

Черников является воспитанником «Краснодара» и выступает за клуб всю свою карьеру. В нынешнем сезоне 21-летний хавбек принял участие в первом матче Российской премьер-Лиги (РПЛ), проведя на поле 44 минуты и не отметившись результативными действиями.

«Краснодар» занимает десятое место в таблице РПЛ после 24 туров, имея в своем активе 34 набранных балла.

«Ганновер» выступает во второй Бундеслиге, где также располагается на десятой строчке после 25 туров.

Отметим, что в Германии уже выступают два россиянина — это голкипер дюссельдорфской «Фортуны» Антон Митрюшкин и защитник «Зандхаузена» Александр Жиров.

Ранее сообщалось, что «Вильярреал» открыл футбольную академию в Краснодаре.