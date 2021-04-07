Рябинский рассказал, от чего будет зависеть решение о карьере Поветкина

Глава российской промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский заявил, что решение о продолжении карьеры боксера Александра Поветкина будет зависеть от его состояния здоровья.

«Мы встретимся на этой неделе. Решение о карьере будет зависеть от здоровья», — рассказал Рябинский в интервью ТАСС.

В ночь с 27 на 28 марта по московскому времени зрители могли наблюдать бой между Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом. Поединок, прошедший в рамках бойцовского вечера «Битва на скале» в Гибралтаре, завершился победой представителя Великобритании техническим нокаутом в четвертом раунде.

Благодаря этому результату, британец стал временным обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Отметим, что это был бой-реванш после победы российского спортсмена летом прошлого года, где он похожим образом одержал победу в пятом раунде.

Всего в послужном списке 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.

Ранее сообщалось, что менеджер Поветкина против продолжения карьеры боксера.