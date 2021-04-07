«Матч ТВ» опроверг информацию о трансплантации печени у Емелина

Журналист «Матч ТВ» Павел Лысенков опроверг информацию о предстоящей операции капитана омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Алексея Емелина.

По информации журналиста, спортсмен находится в НИИ имени Склифосовского, к нему в отделение приходили в том числе врачи из отделения трансплантации.

«Пока нет точного диагноза. Но и о трансплантации печени не идет речь. Это делать даже не думают. Как мне рассказали, состояние Емелина сейчас среднее, стабильное. Что он даже вставал с кровати, не так все плохо», — цитирует Лысенкова «Матч ТВ».

Капитан «Авангарда» был госпитализирован в Казани после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса». В ночь на 7 апреля хоккеист был перевезен на реанимобиле в Москву.

Официальной информации о причинах госпитализации нет.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 34-летний Емелин принял участие в 12 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Емелин выступал за тольяттинскую «Ладу» (2004—2007), казанский Ак Барс (2007-2011, 2012—2013), а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» (2011—2017) и «Нэшвилл Предаторз» (2017—2018). В «Авангард» защитник перешел в 2018 году.

В составе сборной России он стал чемпионом мира 2012 года. Турнир проходил в Финляндии и Швеции.

Ранее был назван новый диагноз находящегося в реанимации капитана «Авангарда».