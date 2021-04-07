МИД Китая отреагировал на заявление США об обсуждении бойкота Игр

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь прокомментировал слова пресс-секретаря американского Госдепартамента Неда Прайса, заявившего, что США намерены обсудить с союзниками возможный бойкот Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«Что касается так называемого бойкота зимней Олимпиады в Пекине, я бы отметил, что политизация спорта противоречит духу Олимпийской хартии. Это нарушает интересы всех участников Игр и международного олимпийского движения», — сказал на брифинге дипломат.

Представитель МИД Китая отметил, что Олимпийский комитет США и международное сообщество не примут бойкот соревнований в Пекине.

Чжао Лицзянь добавил, что Пекин будет работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить успешное проведение Олимпиады-2022.

В феврале коалиция из 180 правозащитных организаций, представляющих тибетцев, уйгуров, внутренних монголов, жителей Гонконга и других, призвала бойкотировать Олимпиаду в Пекине в 2022 году из-за нарушений прав человека в стране.

С призывом бойкотировать соревнования в Китае уже выступили политики из Канады, Норвегии, США. В ответ официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил против политизации спорта отдельными странами и организациями.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что правительство страны не обсуждало с США вопрос возможного бойкота зимней Олимпиады-2022.