Экс-баскетболист «Енисея» и «Лейкерс» избил девушку и попал на камеру

Бывший разыгрывающий красноярского «Енисея» Дариус Моррис жестоко избил свою девушку. Пострадавшая опубликовала видео и фото случившегося в Instagram.

В записи в соцсети девушка заявила, что доказательства рукоприкладства «разрушат имидж спортсмена».

По информации TMZ, инцидент мог произойти в апреле 2020 года, когда девушка обратилась в полицию после избиения.

Моррис был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциаций (НБА) в 2011 году во втором раунде «Лос-Анджелес Лейкерс». Также он выступал за клубы «Филадельфия Сиксерс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Мемфис Гриззлис» и «Бруклин Нетс». Всего в лиге он провел 132 матча, набирая в среднем по 3,3 очка.

В «Енисее» баскетболист играл в Единой лиге ВТБ с 2019 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что бразильская девушка-боксер Вивиан Обенауф обвиняется в избиении мужа до смерти. По информации СМИ, спортсменка избила супруга тупым предметом.