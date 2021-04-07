Агент капитана «Авангарда» рассказал о попытках связаться с хоккеистом

Агент Владимир Зоркин, представляющий интересы капитала омского «Авангарда» Алексея Емелина, рассказал о попытках связаться с хоккеистом

«Я не был в Казани. Я хотел с ним поговорить, звонил ему, но он до сих пор так и не вышел со мной на связь. Пока всю информацию узнаю генерального менеджера. Ну и когда кто-то из журналистов мне позвонит, что-то расскажет, так я и получаю информацию. Такая ситуация», — цитирует Зоркина Sport24.

Капитан «Авангарда» был госпитализирован в Казани после первого матча финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против «Ак Барса». В СМИ сообщали, что игрок был доставлен в больницу в связи с полученной травмой нижней части тела, однако после появилась информация, что защитнику был поставлен диагноз «токсический шок печени». В настоящее время спортсмен находится в реанимации в палате интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

Официальной информации о причинах госпитализации нет.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 34-летний Емелин принял участие в 12 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Емелин выступал за тольяттинскую «Ладу» (2004—2007), казанский Ак Барс (2007-2011, 2012—2013), а также клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» (2011—2017) и «Нэшвилл Предаторз» (2017—2018). В «Авангард» защитник перешел в 2018 году.

В составе сборной России он стал чемпионом мира 2012 года. Турнир проходил в Финляндии и Швеции.

Ранее сообщалось, что Емелина готовят к трансплантации печени.