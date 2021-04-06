«Манчестер Сити» обыграл «Боруссию» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» обыграл дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу английского клуба.

Счет в матче открыл на 19-й минуте встречи забил бельгиец Кевин де Брейне. Интересно, что на 30-й минуте Родриго Эрнандес отправил мяч в сетку ворот «шмелей», но судья Овидиу Хацеган, который обслуживал матч, отменил взятие ворот с помощью VAR.

На 84-й минуте дортмундская команда сумела сравнять счет — гол оформил Марко Ройс, который отличился с передачи Эрлинга Холанда. На 90-й минуте «Манчестер Сити» вновь вышел вперед, за команду забил Филип Фоден.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Примечательно, что до этого матча «горожане» не могли обыграть команду из Дортмунда (два поражения и две ничьи).

Ответная встреча состоится 14 апреля в Германии.

Ранее сообщалось, что российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым обслужит первую игру четвертьфинала Лиги Европы «Аякс» — «Рома, сообщается на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Лига чемпионов. 1/4 финала. 1-й матч

«Манчестер Сити» (Англия) — «Боруссия» (Дортмунд, Германия) — 2:1

Голы: 1:0 — де Брейне, 19; 1:1 — Ройс, 84; 2:1 — Фоден, 90.