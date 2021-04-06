Названы лучшие сейвы 30-го тура АПЛ

Сейв вратаря «Вулверхэмптона» Руя Партисиу признан лучшим в 30-м туре Английской премьер-лиги (АПЛ).

Он спас свою команду после выстрела из-за штрафной в матче против «Вест Хэма».

Также в топ-5 попали спасения Фрейзера Фостера («Саутгемптон»), Уго Льориса («Тоттенхэм»), Бернда Лено («Арсенал») и Висенте Гуайты («Кристал Пэлас»).

Лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити», набрав 74 очка. На втором месте идет «Манчестер Юнайтед», имеющий в своем активе 60 баллов. Замыкает тройку сильнейших «Лестер». «Лисы» набрали 56 очков.

«Ливерпуль», который стал победителем прошлого турнира, занимает седьмое место, отставая от подопечных Хосепа Гвардиолы на 25 баллов.

Из матчей следующего тура стоит выделить противостояния «Ливерпуля» и «Астон Виллы», «Вест Хэма» и «Лестера», а также «Тоттенхэма» и «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось о том, что Международная федерации футбола (ФИФА) не разрешила защитнику «Вулверхэмптона» Максу Килману выступать за национальную сборную Украины.