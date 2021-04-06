Биатлонистка Ушкина не передумала переходить в сборную Румынии

Биатлонистка Наталья Ушкина заявила о том, что она не передумала переходить в состав сборной Румынии, передает Sports.ru.

«С Румынией я все решила, это точно. Моя ошибка — в интервью после масс-старта на вопрос о Румынии ответила: не знаю… Так вышло, просто не подумала», — сказала Ушкина.

Спортсменка отметила, что ее включили в расширенный состав сборной России, но это не повлияет на ее решение.

Напомним, что в 2020 году уроженка Мордовии Ушкина объявила о своем желании выступать за сборную Румынии со следующего сезона. Однако она была включена в предварительный состав сборной России на сезон-2021/2022.

Биатлонистка начинала с лыжных гонок, а в 2014 перешла в биатлон. Впервые приняла участие в юниорском чемпионате мира в 2015 году в Минске, где стала серебряным призером в эстафете. Наталья также заняла второе место на чемпионате России 2018 года в командной гонке.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение россиянки Натальи Ушкиной перейти в сборную Румынии.