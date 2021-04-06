В «Авангарде» рассказали о состоянии госпитализированного капитана

Генеральный менеджер омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Алексей Волков рассказал о состоянии капитана команды Алексея Емелина.

Ранее стало известно, что защитник был госпитализирован в Казани после первого матча финала Восточной конференции против «Ак Барса».

«Сейчас у игрока состояние стабильное, он находится под наблюдением врачей. Ему разрешена транспортировка в Москву, поэтому в ближайшее время Алексей будет перевезен в один из ведущих медицинских центров страны. Точный диагноз пока неизвестен, мы желаем нашему капитану здоровья и надеемся на скорейшее возвращение в команду!» — приводит слова Волкова официальный сайт команды.

Также функционер призвал СМИ не заниматься распространением слухов о состоянии здоровья игрока и неподтвержденных диагнозов.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 34-летний Емелин принял участие в 12 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Ранее издание «БИЗНЕС Online» сообщило, что Емелину поставлен диагноз «токсический шок печени».