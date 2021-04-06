Стало известно состояние госпитализированного капитана «Авангарда»

Генеральный менеджер омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» Алексей Волков рассказал о состоянии капитана команды Алексея Емелина.

Хоккеист получил травму нижней части тела в столкновении с форвардом казанского «Ак Барса» Артемом Лукояновым в первом матче финальной серии Восточной конференции. После инцидента игрок «Авангарда» был госпитализирован.

«Я пока не знаю официального диагноза, не общался с доктором. Он пока в Казани. Диагноза нет. Его состояние могло быть вызвано и травмой, и чем угодно. Знаю, что состояние тяжелое. Врачи сейчас делают все, чтобы стабилизировать его положение», — цитирует Волкова РИА «Новости».

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина 34-летний Емелин принял участие в 12 матчах, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Авангард» оказался сильнее «Ак Барса» в первой игре. Встреча прошла в столице республики Татарстан на «Татнефть-Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась победой гостей со счетом 3:1.