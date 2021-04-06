Вяльбе назвала задачу российских лыжников на Играх-2022

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала задачу лыжников на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Функционер заявила, что после Игр каждая федерация сдает в министерство спорта целевую комплексную программу (ЦКП), на основании которой выделяются деньги на ближайший четырехлетний цикл.

«Это такой один большой документ, в котором ты пишешь, что необходимо, чтобы получился результат. Как я это называю, свои «хотелки». Там написано, что мы собираемся делать, где ездить, что нам необходимо», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

Трехкратная олимпийская чемпионка отметила, что сейчас в министерстве есть ЦКП до 2022 года.

«Там написано то же самое, что было на этом чемпионате мира. То есть одна золотая, одна-две серебряные, одна-две бронзовые медали», — сказала Вяльбе.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. На прошедшем чемпионате мира — 2021 в немецком Оберстдорфе российские лыжники завоевали одну золотую, три серебряные и одну бронзовую медали.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо предложил обсудить бойкот предстоящих зимних Игр-2022.