Семин: Зюганов поспособствовал моему переходу в «Спартак»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал историю о том, как в 1965-м году стал футболистом столичного «Спартака». Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его мнению, непосредственную роль в осуществлении трансфера тогда сыграл нынешний лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

«Геннадий Андреевич тогда работал в комсомоле. Я так думаю, разнарядка пришла в его отдел, и он поспособствовал... Он сказал секретарю орловского отделения партии: «Отпустите его, пускай на вольные хлеба идет». Он тогда спорт понимал хорошо.

«Динамо»? Я не советовался ни с кем. Константин Иванович Бесков через своего бывшего администратора пригласил меня к себе домой. Мы побеседовали, он рассказал, где меня видит. Другой момент, что меня «Спартака» не особо держал», — сказал Семин.

Ранее сообщалось, что предстоящий чемпионат Европы по футболу может пройти со зрителями во всех городах-хозяйках турнира.