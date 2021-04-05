Черчесов при помощи немецкой поговорки сравнил Миранчука и Жемалетдинова

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов высказался об уровне игрока московского «Локомотива» Рифата Жемалетдинова полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Специалист заявил, что по его мнению в данный момент предпочтительнее выглядит футболист «железнодорожников».

«Прямо сейчас Жемалетдинов сильнее Миранчука, поэтому он и вышел в двух матчах сборной России. Жемалетдинов провел сбор с нами, а Миранчук прилетел только перед игрой. Мы же наигрываем состав.

Давайте, как говорят в Германии, оставим церковь в деревне и займемся профессиональным футболом. А то мы сейчас опять вспомним про серебряную, бриллиантовую и золотую молодежь», — сказал Черчесов.

Ранее Станислав Черчесов в прямом эфире программы «После футбола» жестко ответил на критику со стороны комментатора Георгия Черданцева.