Гендиректор «Знамени Труда» описал детали смерти 18-летнего футболиста

Генеральный директор «Знамени Труда» Михаил Пузанов в интервью телеканалу «360» описал детали смерти 18-летнего футболиста Никиты Сидорова по ходу товарищеского матча против команды из Электрогорска.

По его словам, медицинская бригада на протяжении 30 минут пыталась спасти жизнь игроку.

«На поле тут же выбежал тренер и врач, который присутствовал на игре, чтобы помочь пострадавшему. Следом за ним бросился отец игрока. Быстро подъехали медики и реанимобиль. Полчаса мы боролись, но, к сожалению, не спасли парня.



Все боролись за него до конца, парень был здоровее всех», — сказал Пузанов.

Также функционер заявил, что перед началом сезона все игроки проходили углубленное медицинское обследование.

Ранее клуб «Знамя Труда» отреагировал на трагическую смерть игрока молодежной команды Никиты Сидорова.