ЦСКА во второй раз обыграл СКА в финале Западной конференции КХЛ

Во втором матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА обыграл санкт-петербургский СКА. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу московского клуба. ЦСКА в двух матчах серии не пропустил от СКА ни одной шайбы и ведет в серии со счетом 2-0.

Счет в матче на 22-й минуте открыл Максим Шалунов. В концовке встречи СКА снял вратаря и Константин Окулов забросил вторую шайбу в ворота СКА уже в пустые ворота.

КХЛ. Плей-офф. Финал Западной конференции. Второй матч

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Голы: 1:0 - Шалунов (Окулов, Мамин) – 21:06 (5x5), 2:0 - Окулов (Слепышев) – 59:53 (5x5).

Следующие два матча серии пройдут в Санкт-Петербурге 6 и 8 апреля.

В финальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом» счет 1:0 в пользу омичей. Клуб из Омска накануне обыграл казанцев со счетом 3:1.

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