ЦСКА обыграл «Тамбов» благодаря двум голам с пенальти

В матче 24-го тура РПЛ «Тамбов» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На 16-й минуте был назначен пенальти в ворота ЦСКА. Нападающий «Тамбова» Артем Архипов открыл счет в матче. На 26-й минуте одиннадцатиметровый был назначен в ворота хозяев, его реализовал полузащитник «армейцев» Никола Влашич.

На 52-й минуте ЦСКА снова заработал пенальти. На этот раз его реализовал форвард Хосе Саломон Рондон. На 64-й минуте в ворота «Тамбова» был назначен третий пенальти за матч, но на этот раз Никола Влашич не сумел реализовать одиннадцатиметровый.

ЦСКА набрал 43 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Тамбов» (13) — на 16-м последнем месте.

Премьер-Лига. 24-й тур

«Тамбов» (Тамбов) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 - Архипов – 16 (пен), 1:1 - Влашич – 26 (пен), 1:2 - Рондон – 52 (пен).

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи