Россиянин Дадонов признан первой звездой матча «Монреаль» — «Оттава»

Российский игрок «Оттавы» Евгений Дадонов признан первой звездой матча регулярного сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Монреаля».

Напомним, встреча завершилась победой «Сенаторз» со счетом 6:3.

Дадонов отметился двумя точными бросками.

Второй звездой матча стал форвард «Монреаля» Джош Андерсон. На его счету два точных броска. Замкнул тройку нападающий «Сенаторз» Артем Анисимов. Он забросил шайбу, а также дважды ассистировал своим партнерам.

В турнирной таблице Северного дивизиона «Монреаль» занимает четвертое место, набрав 41 очко. «Оттава» располагается на седьмой строчке, имея в активе 30 баллов.

Стоит отметить, что команды провели уже семь встреч в текущем регулярном сезоне. На счету «Канадиенс» три победы и четыре поражения.

Следующую игру «Монреаль» проведет 6 апреля против «Эдмонтона». Оттава в этот же день отправится на выезд в Виннипег.

Ранее сообщалось о том, что голкипер «Флориды Пантерс» Сергей Бобровский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбус Блю Джекетс».