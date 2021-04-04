Капризов признан второй звездой матча «Вегас» — «Миннесота»

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вегас Голден Найтс», сообщается на официальном сайте организации.

Встреча, прошедшая в Парадайсе на «Ти-Мобайл арене», завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. Российский хоккеист отметился заброшенной шайбой. Теперь в его активе 14 голов и 17 результативных передач в 36 матчах.

Первой звездой признан нападающий «Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк, забросивший победную шайбу. В нынешнем сезоне он принял участие в 36 встречах, в которых набрал 18 (12+6) баллов.

Также в тройку лучших игроков вошел нападающий «Вегаса» Томаш Носек. Он стал автором единственного гола в составе команды. Всего на его счету пять голов и семь передач в 28 играх.

После 36 матчей регулярного чемпионата «Миннесота», набравшая 48 очков, занимает третье место в турнирной таблице Западного дивизиона. «Вегас» (50) располагается на второй строчке. Клуб из Невады потерпел третье поражение кряду.

Ранее сообщалось, что Капризов стал третьим новичком в истории «Миннесоты», набравшим 30 очков за сезон в НХЛ.