Российский специалист Мурад Мусаев прокомментировал решение об уходе из «Краснодара». Его слова передает «СЭ».

«Сегодня был мой последний матч во главе футбольного клуба «Краснодар». После игры я поговорил с руководством о моем уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, что команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.

Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу Галицкому за оказанную поддержку. доверие. Спасибо всем болельщикам! Я три года чувствовал ваш поддержку, вне зависимости от побед или поражений.

«Краснодар» — мой родной клуб и город, отдавал всего себя работе и достижению результата. Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений», — заявил экс-наставник «быков».

Мусаев номинально возглавил «Краснодар» весной 2018 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России и впервые в своей истории попал в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

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