Мусаев прокомментировал решение об уходе из «Краснодара»
Российский специалист Мурад Мусаев прокомментировал решение об уходе из «Краснодара». Его слова передает «СЭ».
«Сегодня был мой последний матч во главе футбольного клуба «Краснодар». После игры я поговорил с руководством о моем уходе. Это уже второй разговор, первый был после «Спартака». Считаю, что команде нужны перемены, новые эмоции и энергия.
Мне трудно подобрать слова, чтобы выразить благодарность Сергею Николаевичу Галицкому за оказанную поддержку. доверие. Спасибо всем болельщикам! Я три года чувствовал ваш поддержку, вне зависимости от побед или поражений.
«Краснодар» — мой родной клуб и город, отдавал всего себя работе и достижению результата. Клуб навсегда в моем сердце, искренне желаю ему новых побед и достижений», — заявил экс-наставник «быков».
Мусаев номинально возглавил «Краснодар» весной 2018 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России и впервые в своей истории попал в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
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