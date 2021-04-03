Мусаев подал в отставку с поста тренера «Краснодара» самостоятельно

Мурад Мусаев подал в отставку с поста главного тренера «Краснодара» по своей инициативе. Об этом сообщает «Чемпионат».

По информации источника, решение покинуть стан «быков» было принято российским специалистом самостоятельно, после чего руководство клуба одобрило его пожелание.

Напомним, что Мусаев номинально возглавил «Краснодар» весной 2018 года. Под его руководством клуб дважды выигрывал бронзовые медали чемпионата России и впервые в своей истории попал в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.

Сегодня «быки» на своем стадионе разгромно уступили грозненскому «Ахмату» со счетом 0:5. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «горожане» занимают десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 34 очка за шесть туров до конца сезона.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского ЦСКА Ивица Олич не взял нападающего Илью Шкурина на игру против «Тамбова».