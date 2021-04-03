«Челси» сенсационно с крупным счетом проиграл «Вест Бромвичу» в АПЛ

В очередном матче 30-го тура чемпионата Англии лондонский «Челси» с крупным счетом проиграл «Вест Бромвичу».

Встреча прошла в столице Великобритании на стадионе «Стэмфорд Бридж» при пустых трибунах и завершилась разгромной победой гостей со счетом 5:2.

В составе победителей забитыми мячами отметились Матеус Перейра и Каллам Робинсон, оформившие по дублю. Еще один гол на счету Мбайе Диане.

У проигравшей команды отличились Кристиан Пулишич и Мэйсон Маунт.

После этого успеха подопечные Сэма Эллардайса набрали 21 очко и сохранили за собой предпоследнюю строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ).

«Синие» с 51 баллом остались на четвертой позиции.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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