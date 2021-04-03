«Монако» Головина разгромил «Метц» в матче чемпионата Франции

«Монако» нанес разгромное поражение «Метцу» в матче 31-го тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II» в Монако, завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Виссам Бен-Йеддер, также отличились Сеск Фабрегас и Кевин Фолланд.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин провел на поле 64 минуты и не отметился результативными действиями.

После 31 тура Лиги 1 «Монако», набравший 62 очка, поднялся на третье место в турнирной таблице. При этом у идущего на четвертой позиции «Лиона» (62) есть игра в запасе».

«Метц» (42) располагается на девятой строчке.

11 апреля «Монако» примет «Дижон», а «Метц» спустя три дня сыграет с «Лансем».

Ранее в «Севилье» отреагировали на информацию об интересе к российскому полузащитнику монегасков.

Франция. Лига 1. 31-й

«Монако» (Монако) — «Метц» (Метц) — 4:0

Голы: 1:0 — Фабрегас, 50 (пенальти); 2:0 — Фолланд, 52; 3:0 — Бен-Йеддер, 77; 4:0 — Бен-Йеддер, 88 (пенальти).