Олимпийский чемпион Сильнов опубликовал эмоциональный пост о Загорулько

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Андрей Сильнов опубликовал в Instagram сообщение, посвященное заслуженному тренеру России Евгению Загорулько.

Специалист скончался 3 апреля в возрасте 78 лет. Днем ранее он был госпитализирован в тяжелом состоянии с онкологией и коронавирусом.

«Еще в понедельник держал его за руку, а сегодня ему уже ничего не сказать. К нему я приезжал, как к себе домой. У нас с ним был очень близкие и теплые отношения, о которых мне тяжело говорить сейчас. О многом хотелось бы спросить его, хотелось бы услышать совет, но, к сожалению, уже не получится это сделать.

Мне не нужно было, чтобы он мне что-то говорил — по одному его взгляду, как вот на этом фото, я понимал, что он от меня хочет. Мы с ним были очень похожи, мне было с ним очень легко. Я его понимал с полуслова», — написал Сильнов.

Бывший спортсмен отметил, что у тренера не было мелочей.

«Он в этом плане был очень педантичен. Это все говорит о качестве его работы.

Вы сами понимаете, воспитать столько олимпийских чемпионов, чемпионов мира, призеров не так просто. Далеко не каждый может это сделать! И спасибо всем, кто поддержал, и сегодня, когда его уже нет с нами, продолжает помогать. Низкий Вам поклон! Вечная память!» — написал Сильнов.

Загорулько работал тренером в прыжках в высоту с 1967 года. Под его руководством победу на Олимпийских играх одержали Геннадий Авдеенко (Сеул-1988), Елена Елесина (Сидней-2000), Сильнов (Пекин-2008) и Анна Чичерова (Лондон-2012). Также он воспитал чемпионов мира и Европы, среди которых четырехкратная рекордсменка мира Тамара Быкова, участник трех Олимпиад Вячеслав Воронин, бронзовый призер Игр-2000 Денис Капустин и Александр Шустов.

Всего спортсмены, которых тренировал Загорулько, на международных турнирах завоевали 24 медали.

Тренер был награжден орденом Дружбы в 2002 году, а в 2010-м — орденом Почета. В 2013 году он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее сообщалось, что семья планирует похоронить Загорулько на Звенигородском кладбище.