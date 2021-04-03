Биатлонист бросил часть сломанной палки в сторону соперников на ЧР

Биатлонист Вадим Филимонов бросил часть сломанной палки в сторону соперников во время масс-старта на чемпионате России, который проходит в Ханты-Мансийске.

На первом круге гонки на одном из подъемов трассы произошло столкновение нескольких спортсменов. Филимонов, представляющий Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, после инцидента лишился палки. Возобновив движение, он метнул оставшуюся в руке часть инвентаря в сторону ушедших вперед биатлонистов. Брошенный предмет ни в кого не попал.

После второй стрельбы спортсмен сошел с дистанции.

Чемпионат России по биатлону проходит в Ханты-Мансийске с 12 марта по 4 апреля. Соревнования завершатся мужской эстафетой.

Ранее сообщалось, что команда Ханты-Мансийского автономного округа — Югра выиграла женскую эстафету на чемпионате России по биатлону. Сборная, в составе которой выступили Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Кристина Дюпина и Ксения Довгая, прошла дистанцию за 1 час 13 минут 30 секунд, допустив 13 промахов и уйдя на один штрафной круг.