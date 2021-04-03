Семья планирует похоронить Загорулько на Звенигородском кладбище

Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Андрей Сильнов заявил, что семья заслуженного тренера России по легкой атлетике Евгения Загорулько планирует похоронить его на Звенигородском кладбище.

Специалист скончался 3 апреля в возрасте 78 лет. Днем ранее он был госпитализирован в тяжелом состоянии с онкологией и коронавирусом.

«Скорее всего, похороны будут на Звенигородском кладбище, там похоронены его мама и бабушка. Предлагали организовать похороны на Ваганьковском кладбище, но решили, чтобы все были в одном месте. Скорее всего, похороны состоятся в понедельник-вторник, но это еще не точно, тест на ковид был положительным», — цитирует Сильнова ТАСС.

Загорулько работал тренером в прыжках в высоту с 1967 года. Под его руководством победу на Олимпийских играх одержали Геннадий Авдеенко (Сеул-1988), Елена Елесина (Сидней-2000), Сильнов (Пекин-2008) и Анна Чичерова (Лондон-2012). Также он воспитал чемпионов мира и Европы, среди которых четырехкратная рекордсменка мира Тамара Быкова, участник трех Олимпиад Вячеслав Воронин, бронзовый призер Игр-2000 Денис Капустин и Александр Шустов.

Всего спортсмены, которых тренировал Загорулько, на международных турнирах завоевали 24 медали.

Тренер был награжден орденом Дружбы в 2002 году, а в 2010-м — орденом Почета. В 2013 году он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Ранее исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова высказалась о смерти заслуженного тренера.