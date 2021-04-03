Умер заслуженный тренер России Евгений Загорулько

Заслуженный тренер России по легкой атлетике Евгений Загорулько умер в возрасте 78 лет.

Об этом сообщила олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Анна Чичерова.

«Да, по информации, которая пришла, Евгения Петровича действительно не стало. Деталей не знаю, к сожалению. Как я поняла, его не стало в ночи», — цитирует Чичерову РИА «Новости».

Загорулько работал тренером в прыжках в высоту с 1967 года. Под его руководством победу на Олимпийских играх одержали Геннадий Авдеенко (Сеул-1988), Елена Елесина (Сидней-2000), Андрей Сильнов (Пекин-2008) и Анна Чичерова (Лондон-2012). Также он воспитал чемпионов мира и Европы, среди которых четырехкратная рекордсменка мира Тамара Быкова, участник трех Олимпиад Вячеслав Воронин, бронзовый призер Игр-200 Денис Капустин и Александр Шустов.

Всего спортсмены, которых тренировал Загорулько, на международных турнирах завоевали 24 медали.

Тренер был награжден орденом Дружбы в 2002 году, а в 2010-м — орденом Почета. В 2013 году он был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

2 апреля стало известно, что специалист был госпитализирован с онкологией и коронавирусом. Его состояние оценивалось как тяжелое.