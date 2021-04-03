Трофимова и Лейман стали победителями сочинского марафона

Чемпионат России по марафону завершился в Олимпийском парке в Сочи.

Победу в мужском старте одержал Андрей Лейман, выступающий за Краснодарский край, который пробежал 42,195 км за 2 часа 12 минут 53 секунды. Вторым стал двукратный чемпион страны Степан Киселев из команды Республики Татарстан (+39 секунда). Третьим финишировал представитель Москвы Николай Чавкин (+1.07).

Спортсменам не удалось показать олимпийский норматив, который составляет 2 часа 11 минут 30 секунд.

В женском забеге первой к финишу пришла четырехкратная чемпионка России Сардана Трофимова, выступающая за Республику Саха (Якутия). Результат спортсменки — 2:28.28. Легкоатлетке удалось преодолеть олимпийский норматив (2:28.30).

Серебро досталось Марине Ковалевой из команды Омской области (+24 секунды). Третье место заняла представительница Московской области и Чувашской Республики Алина Прокопьева (+1.10).

Ежегодный сочинский марафон проходит в шестой раз на трассе, принимающей Гран-при России «Формулы-1». На чемпионат страны 2021 года в Сочи было заявлено 79 спортсменов из 34 регионов страны.

В марте 2020 года из-за пандемии коронавируса соревнования не проводились.

Легкая атлетика. Чемпионат России по марафону. Сочи

Мужчины:

1. Андрей Лейман (Краснодарский край) — 2:12.52

2. Степан Киселев (Республика Татарстан) — +0.39

3. Николай Чавкин (Москва) — +1.07

Женщины:

1. Сардана Трофимова (Республика Саха) — 2:28.28

2. Марина Ковалева (Омская область) — +0.24

3. Алина Прокопьева (Московская область / Чувашская Республика) — +1.10