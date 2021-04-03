Итальянский журналист отказался сравнивать Кокорина с Миранчуком

Итальянский журналист Танкреди Палмери отказался сравнивать игрока «Фиорентиты» Александра Кокорина с футболистом итальянской «Аталанты» Алексеем Миранчуком, передает Sport24.

«Я не считаю, что их можно сравнить друг с другом. Миранчук имел лучший бэкграунд, когда прибыл сюда. В «Аталанте» более законченная и последовательная система игры, чем у «Фиорентины», — сказал Палмери.

Также Палмери считает, что проблема Миранчука заключается в том, что на его место в составе претендует много футболистов.

Напомним, что Кокорин продолжает восстанавливаться после мышечного повреждения, полученного в матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2), в котором сыграл более получаса и результативными действиями не отметился. С тех пор прошел практически месяц, и все это время Кокорин находился в лазарете.

Миранчук провел за команду из Бергамо 23 матча, забив пять мячей.

Ранее Палмери поделился мнением о перспективах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.