ЦСКА всухую обыграл СКА в первом матче серии плей-офф КХЛ
В первом матче финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Западной конференции московский ЦСКА оказался сильнее петербургского СКА.
Встреча прошла в российской столице на «ЦСКА Арене» при ограниченном количестве зрителей и завершилась уверенной победой подопечных Игоря Никитина со счетом 3:0.
Хозяевам площадки удалось под занавес первого периода дважды огорчить шведского вратаря Магнуса Хеллберга сначала с передач Мэта Робинсона и Андрея Светлакова отличился Иван Телегин, после чего Антон Слепышев увеличил преимущество своей команды благодаря ассисту Андрея Локтионова.
Окончательный счет в третьем периоде установил Максим Шалунов.
После этой игры в серии повели столичные армейцы — 1:0.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз» Евгений Свечников выставлен на драфт отказов.